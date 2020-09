UW przyjął Plan Równości Płci. Zych: A co z zakazem dyskryminacji?

Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Plan wszedł w życie z dniem podpisania, czyli 27 sierpnia. "Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych. To pierwszy GEP na polskiej uczelni" – informuje uczelnia.

Uczelnia zobowiązała się do podjęcia działań prowadzących do rozwijania polityk równościowych po otrzymaniu w 2016 roku logo "HR Excellence in Research" od Komisji Europejskiej.

"Jak wynika z przeprowadzonych badań i konsultacji, niektóre osoby napotykają na swej drodze zarówno uprzedzenia, jak i różnego rodzaju instytucjonalne przeszkody sprawiające, że nie wszystkim udaje się w równym stopniu korzystać z możliwości rozwoju naukowego. Bariery te przybierają często postać dyskryminacji ze względu na płeć, molestowania seksualnego oraz utrudnień w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym" – czytamy we wstępie do dokumentu, który jest dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Cele Planu Równości Płci to: zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności; wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet; zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich; ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym; zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

Jak opisują "Wysokie Obcasy", wśród działań zawartych w Planie Równości Płci znalazł się program badawczo-rozwojowy dla młodych badaczek i dydaktyczek, który będzie przeciwdziałał zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Aby zmierzyć się z problemem łączenia kariery naukowej z życiem rodzinnym, planowane jest m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobku uniwersyteckim i utworzenie nowych placówek i punktów opieki nad dziećmi w innych kampusach. Planowane jest także umożliwienie pracownikom i pracowniczkom pracy zdalnej i innych elastycznych form pracy.

Tymczasem jak wskazuje dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, przyjęcie planu przez UW może być sprzeczne z zakazem dyskryminacji.

