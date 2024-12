"Nie może być lepszej postawy ze strony Polski dla Kremla". Czaputowicz: My tak robimy

Z wypowiedzi medialnych jasno wynika, że polscy politycy są przeciwni pomysłom angażowania polskich wojsk na Ukrainie po spodziewanym w krótkim czasie rozejmie. 10 grudnia w wywiadzie dla Radia ZET minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz obiecał, że wejście polskich żołnierzy na Ukrainę nie wchodzi w grę. Także szef MSZ Radosław Sikorski oznajmił, że Warszawa nie rozważa wysłania wojsk na Ukrainę. To samo powiedział w trakcie wizyty w Polsce Emmanuela Macrona dwa dni później premier Donald Tusk, podkreślając, że chce przeciąć spekulacje, przy czym szef rządu użył sformułowania "na razie".

Czaputowicz: Polska realizuje koncepcję Orbana

Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uważa, że w sprawie Ukrainy i przyszłego rozejmu, Polska nie wykazuje konsekwencji.

– Usunięto rosyjski konsulat, wzrosło napięcie w relacjach, domagano się ustami ministra Sikorskiego żołnierzy NATO w Ukrainie, miało być zestrzeliwanie rosyjskich samolotów nad Ukrainą. I niektórych rzeczy niezrealizowano. Wpisujemy się w koncepcję Viktora Orbana, to on cały czas mówi o "partii pokoju". Tusk nie deklarował po spotkaniu z Macronem, że będziemy wspierać Ukrainę do samego końca, tylko że chodzi nam o sprawiedliwy pokój – stwierdził, oceniając, że polskie działanie jest niepoważne.

Były minister pytał, czy może być coś lepszego dla Rosji, niż to, że "raz jesteśmy przeciwko działaniu USA w sprawie pokoju, a z drugiej strony odmawiamy gotowości do wejścia do Ukrainy, aby tam nadzorować zawieszenie".

– Nie może być lepszej postawy ze strony Polski dla Kremla. A my tak robimy, to jest fakt wymierny. Tę słabość Rosja czuje – dodał Czaputowicz.

– Jest duży problem, jak rozwiązać ten konflikt bez USA. Bo jak przyszło co do czego, to Europa nie jest gotowa tego zrealizować. Prezydent elekt USA mówi, niech Ukraina dogada się z Rosją, a oni wesprą to rozwiązanie. Trump chce, abyśmy to zrobili we własnym zakresie. Problemem jest to, że Ukrainą przegrywa tę wojnę. Jest teraz wielka ofensywa Rosji – wyjaśnił były szef polskiej dyplomacji.

Czytaj też:

Czaputowicz uderza w Sikorskiego: Potrząsa szabelkąCzytaj też:

Premier Słowacji grozi Ukrainie