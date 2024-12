Co łączy Vence’a, Rubio i Kennedy’ego? Amerykanie wrócili do szopek. Lisicki i Cejrowski komentują

W świątecznym odcinku programu "Antysystem", Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali o silnej obecności katolików w nowej administracji Donalda Trumpa oraz o przypadkach nawrócenia z protestantyzmu na katolicyzm.

– W Ameryce nie ma innych nawróceń, oprócz katolicyzmu. Jeżeli ktoś jest członkiem któregoś z kościołów protestanckich, to może, jak Trump, swobodnie między nimi przepływać. To nie jest żadne nawrócenie (...) To, że ktoś przepisał się od prezbiterianów do kogoś innego, nie wpływa na jego życie i zachowanie. Natomiast, kiedy ktoś nawróci się na katolicyzm, to jest to ważne, doniosłe i słychać o tym (...) Wszyscy protestanci, którzy nawrócili się na katolicyzm, a których znam osobiście, mówili, że mieli masę pytań, na które pastor nie odpowiadał (...) W Kościele katolickim wszystko jest logiczne – powiedział Wojciech Cejrowski.

– Kilka lat temu wyszła znana książka katolickiego apologety Scotta Hahny "Rome sweet Rome". To jego opowieść, jak z pozycji prezbiteriańskiej został katolikiem (...) Dopiero kiedy postanowił sam poddać [pewne kwestie – przyp. red.] refleksji, uznał, że odpowiedź znajdzie dopiero w Kościele katolickim – powiedział z kolei Paweł Lisicki.

