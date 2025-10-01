Żabka przebija system kaucyjny. "Klienci zyskają podwójnie"

W środę (1 października) wchodzi w życie system kaucyjny, obejmujący oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł). Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania: w sklepie lub w automacie (paragon nie będzie wymagany).

System kaucyjny. Jak to wygląda w Żabce?

Mimo że większość placówek Żabki (poniżej 200 m2) nie jest prawnie zobligowana do pełnego udziału w systemie kaucyjnym, sieć dobrowolnie w nim uczestniczy i nagradza klientów bonusami.

– Za każdą oddaną butelkę plastikową lub puszkę klient otrzymuje 10 żappsów. Od października proces w naszym sklepie będzie wyglądał tak, że w przypadku opakowań objętych kaucją klient zyska podwójnie – zwrot kaucji i żappsy. Za pozostałe butelki i puszki nadal będziemy przyznawać punkty w aplikacji Żappka – wyjaśniła Joanna Kasowska, Climate & Quality Protection Director w Żabka Polska.

Zwrot butelek i puszek

Docelowo wszystkie sklepy tej sieci – za wyjątkiem Żabka Nano – objęte zostaną systemem kaucyjnym. Żabka chwali się, że cały czas inwestuje w infrastrukturę do zbierania opakowań oraz działania promujące ich zwrot. Od początku pilotażu akcji "Zielona Odnowa" sieć zebrała już ponad 18 mln sztuk butelek i puszek.

Obecnie klienci mogą oddawać opakowania w ponad 10 tys. sklepów Żabka.

