Polacy wracają do teatrów? Podano dane za ostatni rok

"W 2025 r. działała taka sama liczba teatrów i instytucji muzycznych jak w roku poprzednim, ale zorganizowały one 63,1 tys. przedstawień i koncertów (tj. o 4,3 proc. więcej niż w 2024 r.), w których uczestniczyło 13 mln widzów i słuchaczy (co oznacza wzrost o 6,7 proc.)" – czytamy w raporcie.

W 2025 r. działalność sceniczną prowadziło 206 teatrów i instytucji muzycznych, w tym 179 posiadało własny zespół artystyczny. Najwięcej teatrów i instytucji muzycznych działało w województwie mazowieckim (42), a najmniej w województwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim (po 4), podano także.

Do sektora publicznego należały 174 teatry i instytucje muzyczne (84,5 proc.). Dla 162 spośród nich (93,1 proc.) organizatorem była jednostka samorządu terytorialnego, wynika z danych GUS.

13 mln widzów i słuchaczy

W przedstawieniach i koncertach zorganizowanych przez teatry oraz instytucje muzyczne uczestniczyło 13 mln widzów i słuchaczy (o 6,7 proc. więcej niż w 2024 r.). Najwięcej widzów i słuchaczy odwiedziło teatry oraz instytucje muzyczne z województwa mazowieckiego (4 mln osób), natomiast najmniej z województwa lubelskiego (142,7 tys.).

W 2025 r. teatry i instytucje muzyczne zorganizowały 63,1 tys. przedstawień i koncertów, w tym 766 o charakterze premierowym. W porównaniu z 2024 r. liczba przedstawień i koncertów wzrosła o 4,3 proc., natomiast liczba przedstawień o charakterze premierowym spadła o 8,9 proc. Najwięcej premier wystawiły teatry dramatyczne (438), czytamy dalej.

Jedna trzecia wszystkich przedstawień i koncertów była skierowana do dzieci i młodzieży. Ponad połowę (54,4 proc.) tych przedstawień i koncertów stanowiły szkolne audycje muzyczne.

Według stanu na koniec roku teatry i instytucje muzyczne posiadały łącznie 379 scen i 102,1 tys. miejsc na widowniach w stałych salach, podał GUS.

