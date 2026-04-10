"Ja bym chciał, ale...". Domański rozwiewa nadzieje milionów Polaków

Andrzej Domański był w piątek gościem na antenie RMF FM. Minister finansów odniósł się do propozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w której postulowała podniesienie progów podatkowych. Obecnie wynoszą one 12 proc. dla dochodów do 120 tys. zł rocznie oraz 32 proc. dla nadwyżek powyżej tej kwoty. Polityk nie ma jednak dobrej wiadomości dla milionów Polaków.

– Jeżeli chodzi o skalę podatkową, to mówimy o 11 proc. podatników, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg. Inflacja w Polsce za naszych rządów radykalnie spadła, więc ta siła nabywcza pensji Polaków wyraźnie rośnie. Ja chciałbym też, żebyśmy pamiętali nie tylko o tych 11 proc., ale też o tych 89 proc., które są w pierwszym progu podatkowym – stwierdził.

Domański: Nie będzie obniżki podatków

Domański dodał, że osobiście chciałby obniżyć podatki, jednak olbrzymie wydatki na obronność i NFZ mu na to nie pozwalają.

– Ja bym chciał, żeby podatki w Polsce były niższe, ale mamy potężne nakłady na bezpieczeństwo, na obronę, 200 miliardów złotych rocznie rosną nakłady na zdrowie (…). To wszystko oczywiście kosztuje, jestem odpowiedzialny za finanse państwa. Ta propozycja oznaczałaby ubytek około 11 mld zł. To dwa razy więcej niż wydajemy na przykład na ratownictwo medyczne, więc uważam, że propozycje dotyczące podatków muszą być propozycjami odpowiedzialnymi. Na 2026 rok mamy progi niezmienione – wskazał.

Domański zasugerował również, że w przyszłym roku także nie będzie przestrzeni do jakichkolwiek zmian w systemie podatkowym.

– A 2027 – oczywiście będą toczyły się dyskusje, natomiast również wydatki na zbrojenia na pewno będą wysokie, sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, że bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem, więc na ten moment progi pozostają bez zmian – powiedział.

Czarnek proponuje zerowy VAT na żywność. Polacy są zdecydowanie na tak

