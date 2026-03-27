Polacy wskazali najgorszego ministra w rządzie Tuska

Niedawno media informowały, że Donald Tusk ma szykować "małą rekonstrukcję". Jak opisuje RMF FM, celem zmian jest poprawa notowań resortów, które nie cieszą się najlepszą opinią. Według rozgłośni, nie są zagrożone stanowiska minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej‑Nałęcz oraz minister klimatu Pauliny Hennig‑Kloski (o tej drugiej spekulowano w mediach).

Ze stanowiskiem pożegna się jednak inna przedstawicielka Polski 2050 – ministra kultury Marta Cienkowska. Niepewna swojej przyszłości jest także minister zdrowia Jolanta Sobierańska‑Grenda, choć premier może mieć trudność ze znalezieniem następcy ze względu na sytuację finansową w ochronie zdrowia. Dymisja może objąć również minister edukacji Barbarę Nowacką, którą premier uznał za "mało stanowczą".

Nowacka – najgorszy minister w rządzie

Według sondażu SW Research to właśnie szefowa MEN jest najgorzej ocenianym członkiem rządu Donalda Tuska. Wskazało ją aż 10,3 proc. respondentów. Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc.). Dalej sklasyfikowano minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę z wynikiem 5,9 proc. wskazań.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia – 5,1 proc.; Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej – 4,5 proc.; Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; minister funduszy i polityki regionalnej – 3,6 proc.; Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki – 3 proc.; Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji – 2,6 proc.; Agnieszka Dziamianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – 2,5 proc.

Dalej znaleźli się: Miłosz Motyka, minister energii – 1,9 proc.; Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego – 1,8 proc.; Dariusz Klimczak, minister infrastruktury – 1,8 proc.; Jan Grabiec, minister, członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 1,6 proc.; Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – 1,4 proc.; Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji – 1,2 proc.; Tomasz Siemoniak, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych – 1,2 proc.; Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi – 1,1 proc.; Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych – 0,9 proc.; Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – 0,6 proc.; Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki – 0,6 proc.

34,3 proc. ankietowanych nie umiało wskazać konkretnego ministra, który zasługiwałby w ich ocenie na miano najgorszego.

Czytaj też:

Polexit w 2027? Tak myślą PolacyCzytaj też:

Tyle musi pożyczyć Polska, żeby zrolować dług. "To jest kosmos"