Polexit w 2027? Tak myślą Polacy

Temat możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej stał się w ostatnich tygodniach jednym z najczęściej podnoszonych przez polityków, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk napisał po prezydenckim wecie ws. SAFE, że "dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić".

Polacy nie wierzą w polexit

Czy taki scenariusz jest możliwy? Czy po wyborach w 2027 roku Polska wyjdzie z UE? O te kwestie zostali zapytani Polacy w najnowszym sondażu SW Research. Jak się okazuje, większość badanych nie wierzy w przyszłoroczny polexit. 45,9 proc. respondentów uznało taką możliwość za nieprawdopodobną. Przeciwnego zdania jest 29,9 proc. badanych. 24,2 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 25 marca 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 811 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

PiS chce reformy UE

Przemysław Czarnek w ostatnim czasie domaga się od premiera Tuska wycofania polski z systemu ETS, twierdząc, że unijny projekt oznacza bankructwo dla polskich rodzin. Jarosław Kaczyński z kolei krytykował ostro udział Polski w unijnym programie SAFE. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego" – napisał prezes PiS. W podobnym tonie wypowiadał się szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Wypowiedzi polityków PiS skrytykował rzecznik rządu Adam Szłapka. – Ta retoryka, którą przede wszystkim pan Czarnek, ale chwilę wcześniej mieliśmy do czynienia z tweetem Jarosława Kaczyńskiego i pana Błaszczaka, wprost jest przygotowaniem opinii publicznej pod całą propagandę związaną z Polexitem. Dokładnie to samo mieliśmy w 2015 i 2016 roku w Wielkiej Brytanii – stwierdził polityk KO na konferencji prasowej, zorganizowanej w ubiegły wtorek.

