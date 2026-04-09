Znamy nazwisko notariusza, który wziął udział w "ślubowaniu" sędziów TK. "Fan rozliczeń Żurka"

W czwartek w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wydarzenie, podczas którego sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych w marcu przez Sejm, złożyło "ślubowanie". Choć w formule "ślubowania" padło stwierdzenie, iż jest ono składane "wobec prezydenta", Karola Nawrockiego nie było na miejscu.

"Ślubowanie" w Sejmie złożyli: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), a także Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL), którzy w ubiegłym tygodniu złożyli właściwe ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Następnie całą grupą udali się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożyli dokumenty. Potem sędziowie przyjechali busem do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Od kilku godzin przed siedzibą TK trwa manifestacja sprzeciwu wobec łamania prawa przez obóz władzy. Zorganizowały ją Kluby "Gazety Polskiej" oraz Ruch Obrony Granic. Uczestnicy protestu przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi i transparenty. Wcześniej demonstranci zgromadzili się przed budynkiem Sejmu.

Notariusz od "ślubowania" sędziów TK

Tymczasem portal niezalezna.pl podał, że w "ślubowaniu" sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie wziął udział notariusz Dariusz Kramarz. Jego kancelaria notarialna znajduje się przy ul. Wiejskiej 18 w Warszawie, niedaleko sejmowych budynków.

"Kramarz to fan rozliczeń Żurka, na Facebooku wstąpił do grupy »Waldemar Żurek Prokurator Generalny #Rozlicza«, w mediach społecznościowych prezentuje się również jako zwolennik telewizji TVN" – czytamy.

facebook

Notariusz demonstrował w mediach społecznościowych "solidarność z TVN". 13 stycznia br. przystąpił do facebookowej grupy "Waldemar Żurek Prokurator Generalny #Rozlicza", na której znajdują się treści m.in. wychwalające premiera Donalda Tuska, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, a także uderzające w polityków PiS i byłego marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

