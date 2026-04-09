"Oni dopuścili się przestępstwa". PiS kieruje zawiadomienie do prokuratury

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, odniósł się podczas konferencji prasowej do „ślubowania” nowo wybranych sędziów TK, które w czwartek odbyło się w Sejmie.

Kaczyński skomentował "ślubowanie" w Sejmie. "Oni dopuścili się przestępstwa"

– Mamy niewątpliwie do czynienia z deliktem, a może nawet z szeregiem deliktów. To, że one mają miejsce oznacza, że ci panowie, którzy mogli rzeczywiście złożyć przyrzeczenie przed prezydentem, już nie będą mogli, bo ich wiarygodność została sprowadzona do zera. Oni dopuścili się przestępstwa — mówił.

Zdaniem prezesa PiS „ta operacja jest częścią operacji szerszej, bo niszczenie polskich finansów, gospodarki, służby zdrowia, to wszystko składa się na zespół działań, które mają pewną logikę — zatrzymania sfer gospodarczych, politycznych”.

– Doprowadzenia jej do takiego stanu, w którym będzie musiała przyjąć warunki całkowitej zależności od innych. Ci inni to formalnie Bruksela, faktycznie Berlin. To zostanie sprowadzone do tego, co Niemcy planowali już przez bardzo wiele lat temu, (…) żeby inne państwa w Europie były pod niemieckim butem — powiedział Jarosław Kaczyński.

Zdaniem lidera PiS było to „groteskowe wydarzenie”.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że to „kolejny czarny dzień w czasie tych rządów” i liczy, że wkrótce „zostaną oni rozliczeni”.

PiS kieruje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Z kolei szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że „doszło do złamania prawa”.

– W związku z tym kierujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tak jak wspomniał pan prezes Kaczyński, mieliśmy do czynienia z aktem niszczenia powagi państwa polskiego. Za to jest odpowiedzialny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec i wszyscy, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Zrobili to w celu osiągnięcia korzyści politycznej, dlatego kierujemy wniosek do prokuratury – powiedział.

Mariusz Błaszczak dodał, że póki prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości jest Waldemar Żurek, ma świadomość, że wniosek nie zostanie rozpatrzony, jednak „każdy reżim kiedyś przemija”.

W Sejmie odbyło się "ślubowanie" nowo wybranych sędziów TK

W Sejmie w czwartek doszło do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie wziął udziału w „ślubowaniu” w Sejmie, więc nie odbyło się ono wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

W czwartek Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w wydanym oświadczeniu podkreślił, że "działania te będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa".

