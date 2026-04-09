"Ale nie ma prezydenta!". Poseł PiS próbował przerwać "ślubowanie"

W Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wydarzenie, podczas którego sześcioro sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm, złożyło "ślubowanie". Choć w formule "ślubowania" padło stwierdzenie, iż jest ono składane "wobec prezydenta", Karola Nawrockiego nie było na miejscu. "Ślubowanie" w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Już w trakcie składania "ślubowania", poseł PiS Łukasza Kmitę krzyknął, że na sali nie ma prezydenta. Po chwili ponownie dało się słyszeć okrzyk: "Przypominam, że nie ma prezydenta". To jednak nie sprawiło, że wstrzymano cały proceder.

Korwin-Piotrowska: Okrzyki nam nie przeszkadzały

Anna Korwin-Piotrowska, która złożyła "ślubowanie" złożyła w Sejmie, przekonuje, że "absolutnie nie było to ślubowanie gorsze". – My złożyliśmy je narodowi, co widziała cała Polska. A przypomnę, że kiedy składali je sędziowie [Magdalena] Bentkowska i [Dariusz] Szostek, co miało miejsce w Pałacu Prezydenckim, to ta uroczystość nie była transmitowana. Dla nas była to chwila bardzo podniosła i nie przeszkadzały nam okrzyki posła PiS, który pojawił się na sali – zaznacza w rozmowie z Onetem.

Jak wyjaśnia, w najbliższym czasie, po skompletowaniu dokumentów, sędziowie razem z rotą ślubowania złożą je w Kancelarii Prezydenta. – A potem, jeszcze dziś, o ile czas pozwoli, wybieramy się do siedziby TK. Tam, co zakładam, otrzymamy nie tylko gabinety, ale również wykaz spraw do rozpoznania. Jednak gdyby pan Święczkowski [Bogdan, prezes TK] postanowił nie dopuścić naszej czwórki do orzekania, to nie wykluczam, że sprawę będzie rozstrzygał sąd pracy. I sądzę, że prokuratura obserwuje to, co dzieje się w instytucjach państwa i gdyby ktoś przekraczał swoje uprawnienia, to zareaguje – mówi sędzia Korwin-Piotrowska.

