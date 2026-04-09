Bogucki: Obecnie mamy 11 sędziów TK i czterech antysędziów

"Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów. Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych" – napisał prezydencki minister w serwisie X.

Wcześniej Bogucki wskazał, że "bez Prezydenta RP nie ma ślubowania. Tak stanowi prawo! Zakładam, że ci kandydaci po prostu przyjdą i – nie wiem – oznajmią wobec kolumn, ścian, pomieszczeń i osób tam zgromadzonych albo odczytają słowa zawarte w ustawie. Natomiast na pewno nie będzie to ślubowanie w rozumieniu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

– W każdym demokratycznym państwie prawa sprawa jest jasna: jeżeli organy państwa, osoby mające sprawować urzędy publiczne czy przyszli funkcjonariusze publiczni – bo jeszcze przecież nimi nie są, bo żeby objąć funkcję sędziego, musi zostać złożone ślubowanie – nie działają w granicach prawa i bez podstawy prawnej, a do tego właśnie będzie się to sprowadzało, to taki akt jest nieważny i nie wywołuje żadnych skutków – zaznaczył szef KPRP.

"Ślubowanie" nowo wybranych sędziów TK w Sejmie

W Sejmie w czwartek doszło do "ślubowania" czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie wziął udziału w „ślubowaniu” w Sejmie, więc nie odbyło się ono wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

