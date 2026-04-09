Mentzen nie wytrzymał. "Mam dosyć jednych i drugich"

Sławomir Mentzen ocenił we wpisie na platformie X, że „prezydent Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm”.
„Koalicja nie powinna robić cyrku ze składaniem ślubowania w Sejmie” – dodał.
Zdaniem lidera Konfederacji „PO i PiS na potrzeby partyjnej nawalanki rozwalają kolejne instytucje naszego państwa”.
„Mam dosyć jednych i drugich. Nie mogę się doczekać dnia, aż wyborcy was w końcu pogonią i zaczniemy budować normalne państwo” – stwierdził Sławomir Mentzen.
"Ślubowanie" nowo wybranych sędziów TK w Sejmie
W Sejmie w czwartek doszło do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie wziął udziału w „ślubowaniu” w Sejmie, więc nie odbyło się ono wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.
„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.
Bogucki: Świadome i jawne naruszenie prawa
W czwartek Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w wydanym oświadczeniu podkreślił, że "działania te będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa".
"Ślubowanie" nowo wybranych sędziów TK. Złożyli je w Sejmie