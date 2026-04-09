Mentzen nie wytrzymał. "Mam dosyć jednych i drugich"

Sławomir Mentzen ocenił we wpisie na platformie X, że „prezydent Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm”.

„Koalicja nie powinna robić cyrku ze składaniem ślubowania w Sejmie” – dodał.

Zdaniem lidera Konfederacji „PO i PiS na potrzeby partyjnej nawalanki rozwalają kolejne instytucje naszego państwa”.

„Mam dosyć jednych i drugich. Nie mogę się doczekać dnia, aż wyborcy was w końcu pogonią i zaczniemy budować normalne państwo” – stwierdził Sławomir Mentzen.

"Ślubowanie" nowo wybranych sędziów TK w Sejmie

W Sejmie w czwartek doszło do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie wziął udziału w „ślubowaniu” w Sejmie, więc nie odbyło się ono wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Bogucki: Świadome i jawne naruszenie prawa

W czwartek Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w wydanym oświadczeniu podkreślił, że "działania te będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa".

Bosak nie ma wątpliwości. "To, co wydarzyło się w Sejmie, na pewno nie było ślubowaniem"

