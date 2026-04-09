Bosak nie ma wątpliwości. "To, co wydarzyło się w Sejmie, na pewno nie było ślubowaniem"

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji ocenił, że „to, co dziś wydarzyło się w Sejmie, na pewno nie było ślubowaniem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego”.

„Zgodnie z obowiązującym prawem ślubowanie jest składane wobec Prezydenta RP. A zatem złożenie ślubowania wobec kogokolwiek innego nie ma skutków prawnych” – napisał na platformie X.

Bosak: Tylko prezydent może odebrać ślubowanie sędziów TK

Zdaniem lidera Konfederacji „decyzję prezydenta o braku zaproszenia czworga kandydatów do TK wybranych przez Sejm do złożenia ślubowania można oceniać krytycznie lub nawet dopatrywać się nadużycia uprawnień, ale nie zmienia to oczywistych faktów, a więc że:

tylko Prezydent może odebrać ślubowanie, ustawa nie wyznacza Prezydentowi terminu na odebranie ślubowania” – dodał.

Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że „czwórka kandydatów nadal pozostaje więc tym, kim byli wcześniej — jedynie wskazanymi przez Sejm kandydatami na sędziów TK, oczekującymi na złożenie ślubowania”.

„Zaś fakt ich gotowości do uczestniczenia w kreowaniu fikcji nieznanej polskiemu porządkowi prawnemu budzi wątpliwości co do ich kwalifikacji do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym” – dodał Krzysztof Bosak.

"Ślubowanie" czworga nowo wybranych sędziów TK. Złożyli je w Sejmie

W Sejmie w czwartek doszło do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Nowo wybrani sędziowie TK wysłali zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie wziął udziału w „ślubowaniu” w Sejmie, więc nie odbyło się ono wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać ślubowanie od dwojga z nich w ubiegłą środę. To Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) i Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL). Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Bogucki: Obecnie mamy 11 sędziów TK i czterech antysędziów