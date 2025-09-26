Pięć dni testów syren alarmowych w Warszawie. Ratusz wydał komunikat

"Przez kolejnych pięć dni, od najbliższego poniedziałku (29 września) do piątku (3 października), od godz. 8 do godzin popołudniowych będą prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych systemu SAOL (System Alarmowania i Ostrzegania Ludności) wojewody mazowieckiego" – napisano w komunikacie.

Podkreślono, że "krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze". "W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności" – zaznaczono.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze w Polsce

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które obowiązują na terenie kraju, są określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych.