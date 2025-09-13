Alarm RCB w Lubelskiem, w miastach zawyły syreny. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

"Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" — przekazano w komunikacie.

Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski (województwo lubelskie). Wcześniej podjęto decyzję o zamknięciu lotniska w Lublinie.

Sytuację komentują władze Chełma i Świdnika, w których uruchomiono syreny. "Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB" — przekazał prezydent Chełma Jakub Banaszek.

"Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB" — napisał burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

Polska poderwała myśliwce. Trwa zagrożenie rosyjskimi dronami

Polska armia postawiła w stan gotowości swoje lotnictwo i systemy obrony powietrznej w związku z nasilonym zagrożeniem atakami dronów nad Ukrainą, przy granicy z RP.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęły działania samoloty wojskowe.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że od godz. 16 w sobotę zamknięto lotnisko w Lublinie oraz przestrzeń kontrolowaną wokół niego. W praktyce oznacza to wstrzymanie wszystkich startów i lądowań do co najmniej godz. 18. "Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych" – podała PAŻP.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało z kolei, że decyzja wynika z ryzyka uderzeń bezzałogowych statków powietrznych na Ukrainie, w regionach sąsiadujących z Polską. "Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – przekazano w komunikacie.

Podkreślono jednocześnie, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – dodano.

