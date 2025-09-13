Polska poderwała myśliwce. Trwa zagrożenie rosyjskimi dronami

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęły działania samoloty wojskowe.

Zamknięto lotnisko w Lublinie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że od godz. 16 w sobotę zamknięto lotnisko w Lublinie oraz przestrzeń kontrolowaną wokół niego. W praktyce oznacza to wstrzymanie wszystkich startów i lądowań do co najmniej godz. 18. "Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych" – podała PAŻP.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało z kolei, że decyzja wynika z ryzyka uderzeń bezzałogowych statków powietrznych na Ukrainie, w regionach sąsiadujących z Polską. "Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – przekazano w komunikacie.

Podkreślono jednocześnie, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – dodano.

Zareagował premier Donald Tusk

Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk. W swoich mediach społecznościowych napisał: "W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości".

Sobotnie działania polskiego wojska to reakcja na narastające incydenty. W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Do tej pory ich szczątki odnaleziono już w 17 miejscowościach w pięciu województwach, z czego najwięcej – aż dziesięć – w Lubelskiem.

