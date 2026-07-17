Korwin-Mikke: Obaliliśmy PRL i jest jeszcze gorzej
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Opinie

Korwin-Mikke: Obaliliśmy PRL i jest jeszcze gorzej

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Korwin-Mikke: Obaliliśmy PRL i jest gorzej
Był to ustrój zły, był socjalistyczny, ale sam ustrój polityczny, wydawałoby się, że był zupełnie dobry – mówi o PRL-u Janusz Korwin-Mikke.

Ja jeszcze raz o PRL-u, bo tak odkryłem, że połowę życia przeżyłem w PRL-u, natomiast ludzie, którzy mają dziś lat 50, no to, jeżeli żyli w PRL-u, mieli wtedy 10 lat, czyli jeszcze bardzo niewiele z tego pamiętają. I chodzą rozmaite bajki o tym PRL-u: jak to było wspaniale albo, przeciwnie, jak było potwornie. To, że było potwornie, mówią ci, którzy dostali w prezencie na jakiś czas władzę w obecnym ustroju i musieli za wszelką cenę pokazać, jaki ten ustrój jest dobry, a tamten był zły.

Mówią kłamstwa o PRL-u, że było strasznie i tak dalej. A z drugiej strony są ludzie, którzy w tym PRL-u byli na posadach partyjnych czy podobnych, no i wtedy żyło im się jak pączkom w maśle, a reszta musiała na nich harować. Więc to są takie dwie sprzeczne narracje o tym, jak było w PRL-u.

No, ja wiem obiektywnie, jak to było. I, proszę Państwa, chcę powiedzieć prostą, bardzo prostą rzecz. Był to ustrój zły, był socjalistyczny, ale sam ustrój polityczny, wydawałoby się, że był zupełnie dobry.

Źródło: DoRzeczy.pl
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