Mentzen kpi z PiS. "Jesteście bliżej wyznaczenia likwidatora partii niż premiera"

Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji, ocenił na platformie X, że "niektórzy pisowcy mają rację z tym, że inni pisowcy, gdy ich walenie głową w mur nie działa, problem widzą w tym, że wzięli za mały rozbieg".

"Nie widzę innego wytłumaczenia, dlaczego w PiS znowu próbują wyznaczyć nowego premiera. Przecież wy jesteście bliżej wyznaczenia likwidatora partii niż premiera" – ocenił Sławomir Mentzen.

Bogucki kandydatem na premiera? Bochenek dementuje

Robert Mazurek z Kanału Zero stwierdził, że to Zbigniew Bogucki – szef Kancelarii Prezydenta RP – będzie kandydatem na premiera.

Doniesienia te zdementował Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS.

"Panie Robercie Mazurek, zachęcam do tego, aby w swojej działalności opierać się na faktach, a nie na opowieściach fantasy i podszeptach najwyraźniej złych ludzi" – napisał na platformie X.

Rafał Bochenek podkreślił we wpisie, że "kandydatem na premiera PiS jest prof. Przemysław Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie premierem RP".

"Scenariusz przez pana spinowany nie jest w ogóle rozważany. Fakty i tylko fakty" – dodał rzecznik PiS.

Ultimatum dla polityków PiS. Albo partia, albo stowarzyszenie

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, przekazał we wtorek, że w przyszłym tygodniu spotka się komitet polityczny PiS, by podjąć decyzje w sprawie zatwierdzenia deklaracji parlamentarzystów co do ich członkostwa w partii. Przypomniał, że czas na złożenie deklaracji jest do czwartku do końca dnia.

W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy – pod groźbą wykluczenia z partii – do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego i "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina. Jacek Sasin rozwiązał swoje stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać swoje stowarzyszenie "Rozwój Plus".

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