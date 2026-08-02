Jak mogłaby nazywać się partia Morawieckiego? Gociek i Gmyz odpowiadają
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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

Jak mogłaby nazywać się partia Morawieckiego? Gociek i Gmyz odpowiadają

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Przewodniczący KP Rozwój Plus Mateusz Morawiecki
Przewodniczący KP Rozwój Plus Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Paweł Supernak
DWAJ PANOWIE G Jest spór. Wszyscy sobie zadają pytanie, jak właściwie nazwać to, co się zdarzyło.

Prezes naczelnik Kaczyński utrzymuje, że Morawiecki i jego ludzie zrezygnowali z członkostwa w PiS. Oni zaś utrzymują, że żadnej rezygnacji nie składali. Nowogrodzka twierdzi, że nikogo nie wyrzucała, tylko zatwierdziła decyzję odchodzących. Odchodzący uważają, że zostali wypchnięci. A media – że wyrzuceni. No i bądź tu mądry. Mamy propozycję kompromisową. Uznajmy po prostu, że ojciec Mateusz i jego ludzie jednocześnie odeszli i zostali wyrzuceni. Mamy na to nowe określenie: zostali z partii odejdnięci.

Od razu podrzucamy komentatorom chwytliwe zdanie do powtarzania, ale pamiętajcie, zachowujemy copyright. Otóż mamy teraz na prawicy w Polsce partię Morawieckiego oraz trzy Konfederacje.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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