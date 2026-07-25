Stanowski i Mazurek nie odpuścili. Wybuchła awantura

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło projekt lasów społecznych, który od początku budzi duże emocje. "Dotrzymujemy słowa. Powołaliśmy pierwsze lasy społeczne w Polsce, to lasy ochronne wokół Wrocławia. Kolejne miasta przed nami" – ogłosiła we wtorek 21 lipca minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Pod jej postem pojawiła się lawina krytycznych komentarzy.

Głos w sprawie zabrał też twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski. "Można iść i miło spędzić czas, można przejechać się rowerem. Ponadto taki las oczyszcza powietrze i gromadzi wodę. Gratulacje. Ja bym jeszcze pomyślał nad pierwszą plażą społeczną nad Bałtykiem, gdzie będzie można usiąść na piasku i obserwować fale" – stwierdził sarkastycznie.

Stanowski śmieje się z "lasów społecznych". Wybuchła awantura

Krzysztof Stanowski wyśmiał projekt ministerstwa klimatu również w najnowszym odcinku programu "Mazurek & Stanowski", w czym wtórował mu Robert Mazurek. Skomentował to znany użytkownik X @Widzimy się jutro – Shmoo.

"@K_Stanowski najpierw dostaje na X Notkę Społeczności, z której dowiaduje się, że "lasy społeczne" to żaden wymysł nowej władzy, tylko kategoria wprowadzona za rządów PiS w 2022 roku, mająca po prostu chronić podmiejskie tereny przed wycinką(!). Co robi twórca aspirujący do miana czołowego głosu polskiego Internetu po takim zderzeniu z rzeczywistością? Otrzepuje się, ignoruje fakty, idzie do studia z Mazurkiem i z pełnym przekonaniem odgrywa ten sam zdebunkowany, czerstwy żart przed kamerami. Po co psuć tak piękny, populistyczny skecz pod publiczkę czymś tak nudnym i uciążliwym jak rzetelność? Widz ma klikać, algorytm ma żreć, a reszta to przecież tylko nieistotne detale" – napisał.

Krzysztof Stanowski nie zostawił tego wpisu bez odpowiedzi.

"Gościu zajmujący się naszą rzekomą manipulacją postanowił uciąć film zanim mówimy, że to pomysł PiS, a następnie wrzucił post, że nie mówimy, że to pomysł PiS. Zasłużył na nową odznakę serduszkową" – napisał twórca Kanału Zero. "Poprawka, nie uciął, tylko nie obejrzał" – dodał w kolejnym wpisie.

"Klasyczny chochoł. Łapie się Pan wątku autorstwa ustawy, żeby gładko ominąć sedno mojego wpisu: obśmialiście z Mazurkiem sensowny, pragmatyczny przepis. Mój zarzut nie polega na tym, kto wymyślił "lasy społeczne", ale na tym, że wyśmiewacie mechanizm prawny, który blokuje komercyjną wycinkę drzew na podmiejskich terenach rekreacyjnych. Sprowadziliście prawo chroniące lasy przed wjazdem drwali do "wymyślania spaceru na nowo". Tylko tyle. I obejrzałem całość, sami wycięliście niekorzystny dla siebie fragment" – usłyszał w odpowiedzi.

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