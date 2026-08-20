"Obudźcie się". Czarzasty apeluje do Polaków ws. Ukrainy

Czarzasty mówił w czwartek (20 sierpnia), że w interesie Polski jest dalsza pomoc Ukrainie. – Europa, w tym Polska i Stany Zjednoczone, dają Ukrainie tylko pomoc finansową i zbrojeniową, a oni dają krew – argumentował.

– W związku z tym uważam, że rolą Polski, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju, jest pomoc i namawianie wszystkich do pomocy. Wydaje mi się, że ta rola jest przez parlament i rząd wypełniana dobrze – ocenił.

Polska przekazała Ukrainie pięć rakiet Patriot. "Zrobiła się absurdalna awantura"

Według marszałka Sejmu po ujawnieniu informacji, że Polska przekazała Ukrainie pięć pocisków do systemu Patriot, w kraju "zrobiła się absurdalna awantura".

– Ilu nieodpowiedzialnych polityków z polskiej strony kruszyło o to kopie. Jakie podpuszczanie ludzi. Początek tej sprawy wyglądał, jakbyśmy się rozbroili na rzecz Ukrainy. Przecież to są absurdy – powiedział.

Zwrócił również uwagę na wkład Ukraińców w polską gospodarkę. – 5 proc. wszystkich pracowników w Polsce to Ukraińcy. 2,7 proc. PKB wypracowują Ukraińcy. Nikt tego nie wymaże, ani Konfederacja, ani PiS, ani pan Nawrocki – stwierdził.

Dalej mówił, że w 2025 r. Ukraińcy zapłacili "25 mld zł PIT, ZUS – 13 mld zł, a NFZ – 3,8 mld zł, a koszty po stronie polskiej, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest 2,3 mld zł, a więc była górka".

Czarzasty: Kto te głowy tak zmanipulował? My wiemy kto

– Po co opowiadać te bzdury, że my okradamy Polaków i wszystko dajemy Ukraińcom? Proszę państwa, nie dajcie sobą manipulować – zaapelował Czarzasty.

– Cztery lata temu przyjęliśmy jako naród milion ukraińskich dzieci. Co się stało w naszych głowach? Kto te głowy tak zmanipulował? My wiemy kto: Bąkiewicz, Nawrocki, Czarnek – wskazał.

– Jeżeli cztery lata temu mieliście tak otwarte serca, otwarte rozumy i byliście tak humanitarni i rozsądni, nie zmieniliście się przez te cztery lata. Obudźcie się – zakończył polityk Lewicy.

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