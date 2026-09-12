Braun apeluje do prezydenta. Chodzi o Olszańskiego

Sprawa dotyczy internetowego wystąpienia Olszańskiego z 2022 r. Było ono reakcją na wywiad TOK FM z Konradem Dulkowskim, prezesem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Olszański w wulgarny sposób zaatakował Dulkowskiego i prowadzącą rozmowę Karolinę Lewicką. Wypowiadał też obraźliwe słowa pod adresem Żydów i słuchaczy TOK FM. Wymachiwał również przedmiotem przypominającym broń i stwierdził: – Dotrzymujemy swoich obietnic, one tylko mogą ulec przełożeniu w czasie.

Do sprawy odniósł się już Grzegorz Braun, który stanął w obronie Olszańskiego. Lider Korony stawił się nieopodal Sejmu, gdzie przekonywał, że wyrok sądu jest błędny. – Chciałbym, żebyśmy mogli spierać się publicznie, a nie pod celą – mówił.

Braun ponadto zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o interwencję w sprawie. Lider Korony chce, aby prezydent skorzystanł z prawa łaski. Olszański poparł Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej w 2025 roku.

Sąd zaostrzył karę

Zawiadomienie w tej sprawie złożył Maciej Świrski, przewodniczący KRRiT. Sąd pierwszej instancji wymierzył Olszańskiemu 3 tys. zł grzywny. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", 3 września sąd drugiej instancji zmienił jednak wyrok i skazał go na trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Orzeczenie jest prawomocne.

Sąd uznał, że Olszański dopuścił się nawoływania do nienawiści oraz znieważenia osób narodowości żydowskiej.

To niejedyny wyrok, jaki ostatnio usłyszał "Jaszczur". Dzień wcześniej Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrywał sprawę jego wystąpienia podczas wiecu w Grudziądzu w 2022 r. – Na końcu tej drogi widzimy nienawistny pysk naszego wroga i spokojnie, płynnym ruchem pociągamy za spust polityczny – mówił wtedy Olszański.

Sąd uznał, że doszło do publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Olszański został prawomocnie skazany na półtora roku ograniczenia wolności i ma wykonywać po 20 godzin prac społecznych miesięcznie.

Gazeta ustaliła ponadto, że 17 sierpnia w Kielcach zapadł wobec niego jeszcze jeden prawomocny wyrok za przestępstwa z nienawiści – rok ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

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