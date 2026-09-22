Tajemnicze spotkanie Zełenskiego. Niecodzienne okoliczności

Informację podała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła, które znają sprawę.

Poufny charakter spotkania

Jedno źródło wskazało, że rozmowa odbyła się w czasie, gdy samoloty, którymi podróżowali Zełenski i Ratcligge były tankowane. Warto jednak zauważyć, że oba źródła, na które powołuje się Reuters, odmówiły ujawnienia szczegółów spotkania. Oba też zastrzegły sobie anonimowość ze względu na poufny charakter rozmowy prezydenta Ukrainy i szefa CIA.

We wtorek po południu Wołodymyr Zełenski spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmowa odbędzie się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szef CIA w Moskwie

Dziennik "Wall Street Journal" poinformował pod koniec sierpnia, że dyrektor CIA John Ratcliffe, podczas tajnej wizyty w Moskwie, naciskał na rosyjskich urzędników, aby nie utrzymywali stosunków gospodarczych ani w zakresie bezpieczeństwa z Iranem, ponieważ administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaostrza kampanię sankcji przeciwko Teheranowi.

Według doniesień amerykańskiej gazety, wizyta szefa CIA miała tak dyskretny charakter, że niektórzy wysocy rangą urzędnicy Białego Domu nie zostali o niej wcześniej poinformowani. John Ratcliffe przyleciał do Moskwy na pokładzie wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster. Według danych dostępnych w otwartych źródłach, jego samolot odleciał z rosyjskiej stolicy po około czterech godzinach.

Donald Trump osobiście wysłał Johna Ratcliffe'a i nie informował o przesłaniu, jakie miał przekazać niektórym swoim doradcom i dowódcom wojskowym, którzy zazwyczaj są informowani o tego typu misjach.

Gazeta przekazała, że John Ratcliffe zapewnił także przedstawicieli rosyjskiego wywiadu, że Stany Zjednoczone pozostają wierne artykułowi 5 NATO i ostrzegł Moskwę przed atakami na państwa członkowskie sojuszu.

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