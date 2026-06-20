Rosja komentuje ruch Nawrockiego ws. Zełenskiego. Tomczyk: Dobra recenzja z Kremla

Głos w sprawie zabrał Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Miedwiediew: W końcu

Były prezydent Rosji skomentował sprawę na platformie X. "Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa, degenerata, Orderu Orła Białego" – napisał Miedwiediew. Rosyjski polityk kontynuował propagandową narrację Kremla, dodając: "Jestem pewien, że to nie będzie problemem dla szefa banderowców — teraz jest więcej miejsca na jego zielonej bluzie na Żelazny Krzyż Hitlera z Złotymi Liśćmi Dębu".

Do wpisu Dmitrija Miedwiediewa odniósł się wiceszef MON Cezary Tomczyk. Polityk skomentował słowa byłego prezydenta Rosji na platformie X krótko: "Dobra recenzja z Kremla. To chyba najgorsza recenzja jaką można dostać".

Decyzja Nawrockiego

Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego. Powodem była zgoda ukraińskiego prezydenta na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia "Bohaterów UPA". – Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno – stwierdził Nawrocki. Jak podkreślił, odwołanie do UPA wykracza daleko poza wewnętrzną politykę Ukrainy.

W reakcji na decyzję Nawrockiego polskie odznaczenia zaczęli zwracać ukraińscy politycy. Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha uznał odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu za "strategiczny błąd", który – jak stwierdził – przyniesie korzyści Rosji. Podobnie postąpił Kyryło Budanow, określając decyzję jako "nieprzyjazny akt wobec narodu ukraińskiego". Swój Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP zwrócił także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jak napisał, decyzja polskich władz jest w Ukrainie odbierana jako „gest wymierzony w cały naród ukraiński”.

Czytaj też:

"Gest wymierzony w cały naród". Ambasador Ukrainy oddaje polskie odznaczenieCzytaj też:

"Sprzedajne dzi***". Skandaliczne słowa ukraińskiego dowódcy pod adresem PolskiCzytaj też:

"Po pierwsze szkodzić". Schetyna uderza w Nawrockiego i obawia się o szczyt z udziałem Niemiec