Ekspresowy kurs sąsiedztwa

Dałem jej link do filmu „Wołyń” i zamilkła na dłuższy czas. Widać obejrzała film i długo się pewnie po tym konsultowała, by zdobyć jakieś pozytywne uzasadnienie dla niewątpliwego szoku, którego doznała. Odezwała się kilka miesięcy później, że z tym Wołyniem to ruska propaganda.