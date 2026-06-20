Ekspresowy kurs sąsiedztwa
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  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Ekspresowy kurs sąsiedztwa

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Ukraińcy z flagami Ukrainy i OUN-UPA
Ukraińcy z flagami Ukrainy i OUN-UPA Źródło: PAP/EPA / MYKOLA TYS
DEKAMERONKI Kiedy Elinie z Kijowa w 2014 r. powiedziałem o rzezi wołyńskiej, to ona nie wiedziała, o co chodzi.

Dałem jej link do filmu „Wołyń” i zamilkła na dłuższy czas. Widać obejrzała film i długo się pewnie po tym konsultowała, by zdobyć jakieś pozytywne uzasadnienie dla niewątpliwego szoku, którego doznała. Odezwała się kilka miesięcy później, że z tym Wołyniem to ruska propaganda.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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