ONZ uderza w UE. Chodzi o migrantów

Parlament Europejski zatwierdził w środę surowsze przepisy migracyjne, które mają pomóc w walce z osobami nielegalnie przekraczającymi granice UE.

Za nowymi przepisami opowiedziało się 418 europosłów. Przeciwko było 218. Rozporządzenie przyznaje UE znacznie szersze uprawnienia w zakresie zatrzymywania imigrantów, a także umożliwia tworzenie ośrodków deportacyjnych poza granicami państw członkowskich.

Przedstawiciel ONZ krytykuje nowe prawo UE

Vokler Turk ocenił, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą zapewnić pełną zgodność nowych przepisów z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka i uchodźców.

"Państwa UE nie mogą w tym kontekście po prostu zlecać swoich obowiązków w zakresie praw człowieka państwom trzecim" – przekazał Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w oświadczeniu, cytowanym przez agencję AFP.

Jak podkreślał Volker Turk, "zatrzymanie i odsyłanie osób narażonych, w tym dzieci, do innych krajów jest szczególnie delikatnym elementem władzy państwowej i niesie ze sobą wysokie ryzyko naruszenia praw człowieka”. "Musimy kłaść główny nacisk na ochronę praw człowieka i godności w każdym aspekcie – zarówno w praktyce, jak i w prawie" – dodał.

"Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka i prawo dotyczące uchodźców są bardzo jasne – nikt nie powinien być odsyłany do miejsca, w którym groziłoby mu poważne naruszenie praw człowieka lub inna nieodwracalna krzywda" – zaznaczył przedstawiciel ONZ.

"Decyzje o deportacji muszą opierać się na indywidualnej ocenie"

Turk wskazał, że to "podstawowa zasada non-refoulement". – Musi być w pełni przestrzegane przez wszystkie kraje i wszystkie terytoria w każdych okolicznościach – zwrócił uwagę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

"Decyzje o deportacji muszą zawsze opierać się na indywidualnej ocenie i nie powinny być podejmowane przed zakończeniem procedur odwoławczych" – czytamy w oświadczeniu Volkera Turka.

Czytaj też:

"Idą po rozum do głowy". Zajączkowska-Hernik chwali dwa krajeCzytaj też:

We Włoszech protest przeciwko masowej migracji. Wśród postulatów deportacje