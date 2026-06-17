"Idą po rozum do głowy". Zajączkowska-Hernik chwali dwa kraje

Zajączkowska-Hernik zwróciła uwagę w mediach społecznościowych, że "Szwecja i Grecja zdecydowanie zaostrzają politykę migracyjną i stawiają na deportacje imigrantów". Jak zaznaczyła, wspomniane kraje "idą po rozum do głowy".

Europosłanka zwraca uwagę, że "szwedzki parlament przyjął ustawę pozwalającą cofać imigrantom pozwolenia na pobyt za tzw. złe zachowanie i ich deportować".

"Nowe przepisy mogą objąć m.in. osoby niespłacające długów, niepłacące podatków i grzywien, pracujące na czarno, dopuszczające się przestępstw lub powiązane z organizacjami ekstremistycznymi. Regulacje mają dotyczyć zarówno nowych wniosków o pobyt, jak i pozwoleń już wcześniej przyznanych" – czytamy we wpisie deputowanej do Parlamentu Europejskiego.

Zajączkowska-Hernik: Tu jest Polska, tu ma być bezpiecznie

Ewa Zajączkowska-Hernik powołuje się również na przykład Grecji. Parlament tego kraju "zatwierdził przepisy przyspieszające deportacje imigrantom, którym nie udzielono azylu". "Będą oni mogli być przekazywani do 'centrów powrotowych' zlokalizowanych poza UE, pełniących funkcję punktów tranzytowych przed odesłaniem osoby objętej nakazem do kraju pochodzenia lub innego państwa trzeciego. Grecja zapowiedziała odsyłanie imigrantów do krajów afrykańskich" – relacjonuje polityk Konfederacji.

Europosłanka zastanawia się, "czy te kroki nie są podejmowane zbyt późno". "Przekonamy się z czasem, ale dla Polski na pewno nie jest za późno! Jesteśmy jeszcze w momencie, gdy możemy uniknąć tak gigantycznych problemów z masową migracją i nieokiełznaną przestępczością, jakie sprowadziły na siebie wiele państw Europy" – czytamy.

"Ale, żeby tak się stało trzeba podjąć zdecydowane i odważne kroki – żadnego sprowadzania imigrantów z krajów trzeciego świata, z pewnością zero imigracji z państw muzułmańskich, zakaz wjazdu dla przybyszów, którzy popełnili wcześniej choćby jedno przestępstwo i bezwzględna deportacja dla każdego, kto złamie nasze prawo" – podkreśla Zajączkowska-Hernik. "Tu jest Polska, tu ma być bezpiecznie jak nigdzie indziej w Europie!" – dodaje deputowana do Parlamentu Europejskiego.

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