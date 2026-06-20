Polacy nie wierzą Kaczyńskiemu w tej sprawie. Nowy sondaż

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wykluczył możliwość stworzenia koalicji z Konfederacją Korony Polskiej po wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2027 r. – Uważam go [Grzegorza Brauna – przyp. red.] za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej. Nie mówię o dzisiejszej Unii, tylko o tej sferze, którą można określić jako sferę naszej cywilizacji. Po prostu on się w tym nie mieści – mówił w styczniu Jarosław Kaczyński.

Lider PiS przekonywał, że głosowanie na Konfederację Korony Polskiej jest "całkowicie nieefektywnym głosowaniem", ponieważ "jeżeli Polska chce utrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet poparciem zwolenników Brauna". – Uważam po prostu, że ta formacja powinna pozostać na marginesie – podkreślił.

Źródła TVN24 w PiS wskazały, że zmiana tonu wypowiedzi wobec Brauna i jego partii zaczęła być widoczna po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem USA w Polsce. Prezes PiS i Tom Rose spotkali się w połowie grudnia ubiegłego roku, o czym amerykański dyplomata poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Na Nowogrodzką trafiły jasne sygnały, że rząd, w którym jakikolwiek udział miałby Grzegorz Braun, nie będzie mógł liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych – powiedział jeden z informatorów stacji.

Koalicja z Braunem? Polacy nie wierzą w zapewnienia Kaczyńskiego

W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu Polaków zapytano: "Czy wierzysz w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem?".

Większość respondentów (51,5 proc.) nie wierzy w deklaracje prezesa PiS, że nie stworzy rządu z partią Brauna po najbliższych wyborach parlamentarnych. Kaczyńskiemu ufa w tej sprawie tylko 21,9 proc. badanych. Zdania na ten temat nie ma 26,6 proc. ankietowanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 17 czerwca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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