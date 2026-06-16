Sondaż: Polakom przedstawiono dwa warianty. W jednym Braun sporo zyskuje

Instytut Badań Pollster zbadał, jak zmiana nazwy partii Grzegorza Brauna wpłynęłaby na wynik ugrupowania. Jak się okazuje, zależność ta jest istotna, co może sprawić, że lider Konfederacji Korony Polskiej może zdecydować się na taki ruch.

Na kogo chcą głosować Polacy

W pierwszym wariancie respondentom zadano pytanie o to, na jaką partię oddaliby swój głos. Ugrupowanie Grzegorza Brauna wystąpiło pod obecną nazwą.

Najwięcej wskazań zebrała Koalicja Obywatelska - 33,05 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,13 proc. Dalej uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskując 12,18 proc.

W Sejmie znalazłyby się także: Nowa Lewica, na którą głosować chciałoby 7,97 proc. ankietowanych, Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,69 proc. oraz Partia Razem, na którą chciałoby głosować 5,93 proc. respondentów.

Pod progiem wyborczym wylądowały: PSL (3,64 proc.) oraz Polska 2050 (2,64 proc.). 0,78 proc. badanych wyraziło chęć głosowania na inną partię.

Drugi wariant zakładał, że partia Brauna wystąpi pod nową nazwą: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W tym przypadku ugrupowanie osiągnęłoby znacznie lepszy wynik.

Na pierwszym miejscu nadal znajdowałaby się KO z wynikiem 32,72 proc. Za nią uplasowały się PiS (27,37 proc.) oraz Konfederacja WiN (12 proc.).

Dalej znalazły się: Nowa Lewica z wynikiem 8,06 proc., KKP Brauna, na którą chce zagłosować 7,25 proc. respondentów oraz Partia Razem, która uzyskała 5,77 proc. wskazań.

Do Sejmu nie dostałyby się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe – z wynikiem 3,65 proc. oraz Polska 2050 Szymona Hołowni – z rezultatem 2,51 proc.

Chęć oddania głosu na inną partię zadeklarowało 0,67 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie N=1000 dorosłych Polaków przez firmę Pollster dla NCZ!

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