Poseł Konfederacji pyta, czy Zełenski jest agentem Putina. "Cieszy się z tego"

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

– Prezydent Rzeczypospolitej jest wielkim mistrzem Orderu Orła Białego i ma obowiązek stać na straży honoru, tego najwyższego odznaczenia państwowego. Obowiązek ten spoczywa również na Kapitule Orderu Orła Białego. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy – przekazał w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Tumanowicz: To Putin nakazał Zełenskiemu nadawać imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej?

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał order prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji, ocenił w Radiowej Trójce, że "ta decyzja jest jedyną słuszną”.

– Dobrze, że została podjęta. Dobrze też, że została podjęta na zimno, bo rzeczywiście odebranie tego orderu w sposób gwałtowny, mogłoby sugerować, że prezydent podejmuje decyzję w emocjach, w tym wypadku nieco w oddaleniu od obrad kapituły – mówił.

Zwrócił uwagę, że przysłuchuje się argumentacji, co do tego, że "na Kremlu się cieszą, że Putin się cieszy".

– No, ale to co? To Putin nakazał Załenskiemu nadawać imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej? Nakazał upamiętniać zbrodniarzy, którzy w sposób makabryczny mordowali Polaków? To znaczy, że prezydent Załenskiego jest agentem Putina. Rozumiem, że to jest sugestia w tym wszystkim, bo generalnie się cieszy z tego, z decyzji prezydenta Załenskiego – dodał.

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