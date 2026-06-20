Wrze między Trumpem a Meloni. Prezydent USA znów zaatakował premier Włoch

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w serwisie Truth Sosial, że "premier Włoch Giorgia Meloni wielokrotnie prosiła mnie o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji"

"Słabo radzi sobie we Włoszech, biorąc pod uwagę jej popularność, prawdopodobnie dlatego, że odmówiła Stanom Zjednoczonym, krajowi, który naprawdę kocha i chroni Włochy, gdy chodziło o uniemożliwienie Iranowi uzyskania lub opracowania broni jądrowej (ale NATO też tak robiło!)" – dodał.

Donald Trump stwierdził, że Giorgia Meloni "nie pozwoliła nam nawet korzystać z włoskich pasów startowych, co stanowiło ogromne utrudnienie logistyczne, pomimo faktu, że Stany Zjednoczone przeznaczają setki miliardów dolarów rocznie na ochronę Włoch i innych »tak zwanych« sojuszników NATO".

"Teraz, po tym, jak Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, chce ponownie się zaprzyjaźnić, aby »zwiększyć swoje poparcie«. Nie, dziękuję!!!" – zakończył swój wpis.

Wrze po słowach Trumpa o Meloni

Słowa prezydenta USA z wywiadu dla włoskiej telewizji La7 wywołały we falę oburzenia.

– Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal – powiedział Donald Trump o Giorgii Meloni.

Meloni reaguje na słowa Trumpa

Premier Włoch natychmiast zareagowała na słowa amerykańskiego przywódcy.

"Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy" – napisała.

W opublikowanym nagraniu wideo powiedziała, że "pewne rzeczy wymagają natychmiastowej odpowiedzi".

– Nie wiem, dlaczego prezydent USA zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu – dodała szefowa włoskiego rządu.

Tajani odwołał wizytę w USA

W związku ze słowami Donalda Trumpa o Giorgii Meloni, zareagował także wicepremier, szef MSZ Włoch, Antonio Tajani.

"Poważne i obraźliwe słowa prezydenta Trumpa pod adresem premier Giorgii Meloni obrażają całe Włochy. Z tego powodu postanowiłem odwołać moją wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 21 i 22 czerwca" – napisał na platformie X.

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