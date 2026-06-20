Meloni wściekła na Trumpa. "Nie jest pana sprawą"

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę w serwisie Truth Sosial, że "premier Włoch Giorgia Meloni wielokrotnie prosiła mnie o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji"

"Słabo radzi sobie we Włoszech, biorąc pod uwagę jej popularność, prawdopodobnie dlatego, że odmówiła Stanom Zjednoczonym, krajowi, który naprawdę kocha i chroni Włochy, gdy chodziło o uniemożliwienie Iranowi uzyskania lub opracowania broni jądrowej (ale NATO też tak robiło!)" – dodał.

Donald Trump stwierdził, że Giorgia Meloni "nie pozwoliła nam nawet korzystać z włoskich pasów startowych, co stanowiło ogromne utrudnienie logistyczne, pomimo faktu, że Stany Zjednoczone przeznaczają setki miliardów dolarów rocznie na ochronę Włoch i innych »tak zwanych« sojuszników NATO".

"Teraz, po tym, jak Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, chce ponownie się zaprzyjaźnić, aby »zwiększyć swoje poparcie«. Nie, dziękuję!!!" – zakończył swój wpis.

Awantura między Trumpem a Meloni. Premier Włoch odpowiada

Premier Włoch zareagowała również na wpis prezydenta USA. Giorgia Meloni zamieściła wpis na Instagramie.

"Moja odpowiedź na ostatni wpis Donalda Trumpa, który mnie dotyczy. Nie będę więcej wracać do tego tematu, ponieważ nadal wierzę w jedność zachodu i nie sądzę, by to było przedstawienie na miarę naszego działania" – napisała.

Na dołączonej do wpisu grafice czytamy: "Panie Prezydencie Trump, te ciągłe, nieuzasadnione ataki, są bezsensowne. Jeśli chodzi o moją popularność, to bycie pańskim przyjacielem z pewnością jej nie pomogło, ani też nie zależy ona od moich relacji z panem. Moja popularność zależy od mojej zdolności do obrony interesów narodowych Włoch i właśnie to zawsze robiłam".

Giorgia Meloni dodała, że "tak samo postąpiłam w sprawie amerykańskich baz wojskowych we Włoszech".

"Ich użytkowanie regulują umowy, których zawsze przestrzegaliśmy i których nie można naruszać, dopóki pełnię funkcję premiera, a Włochy pozostają suwerennym państwem" – napisała.

Premier Włoch oświadczyła, że "w każdym razie moja popularność nie jest pana sprawą". "Sugeruję, aby skupił się pan na swojej" – dodała.

Włosi oburzeni po wywiadzie Trumpa

Wcześniej falę oburzenia we Włoszech wywołały słowa prezydenta USA z wywiadu dla włoskiej telewizji La7.

– Błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal – powiedział Donald Trump o Giorgii Meloni.

Premier Włoch natychmiast zareagowała na słowa amerykańskiego przywódcy.

"Słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy" – napisała.

W reakcji na słowa Donalda Trumpa, szef MSZ Włoch Antonio Tajani odwołał swoją wizytę w USA.

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