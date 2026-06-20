PiS na miłosnych manewrach
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  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

PiS na miłosnych manewrach

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Tablica Bronisław Pieracki ul
Tablica Bronisław Pieracki ul Źródło: Wikimedia Commons / Jacek Halicki / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 pl
SPODE ŁBA Świadkami zaskakującej ceremonii byli ostatnio przechodnie, przemierzający warszawską ulicę Foksal.

Grupka radnych PiS, w otoczeniu społeczników i działaczy, złożyła pamiątkowe wieńce i znicze w miejscu zabójstwa przedwojennego ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego. 15 czerwca upłynęła rocznica zamachu, dokonanego na Pierackim przez ukraińskiego nacjonalistę. Wcześniejszych rocznic tej zbrodni nie upamiętniano równie chętnie.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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