PiS na miłosnych manewrach

SPODE ŁBA Świadkami zaskakującej ceremonii byli ostatnio przechodnie, przemierzający warszawską ulicę Foksal.
Grupka radnych PiS, w otoczeniu społeczników i działaczy, złożyła pamiątkowe wieńce i znicze w miejscu zabójstwa przedwojennego ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego. 15 czerwca upłynęła rocznica zamachu, dokonanego na Pierackim przez ukraińskiego nacjonalistę. Wcześniejszych rocznic tej zbrodni nie upamiętniano równie chętnie.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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