PiS na miłosnych manewrach

Grupka radnych PiS, w otoczeniu społeczników i działaczy, złożyła pamiątkowe wieńce i znicze w miejscu zabójstwa przedwojennego ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego. 15 czerwca upłynęła rocznica zamachu, dokonanego na Pierackim przez ukraińskiego nacjonalistę. Wcześniejszych rocznic tej zbrodni nie upamiętniano równie chętnie.