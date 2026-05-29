Największy pokaz filmu o Carlo Acutisie w Polsce. 788 osób może zobaczyć film w Warszawie

– „To niezwykła i głęboko poruszająca opowieść o młodym chłopcu, który w świecie pełnym cyfrowych pokus wybrał drogę świętości” – podkreśla ks. Mateusz Szerszeń CSMA w swojej recenzji filmu.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:30 w największej sali kinowej w Warszawie, mieszczącej aż 788 widzów. Organizatorzy zapowiadają seans bez bloku reklamowego. Bilety w cenie 17 zł będzie można kupić od 10 czerwca w kasach Multikina Złote Tarasy.

Carlo Acutis był zwyczajnym nastolatkiem. Interesował się komputerami, nowymi technologiami i internetem. Jednocześnie jego życie duchowe fascynuje dziś ludzi na całym świecie. Carlo codziennie uczestniczył w Eucharystii i chciał pokazywać młodym, że wiara może być odpowiedzią na chaos współczesnego świata.

Film „Carlo Acutis. Plan na życie” opowiada historię grupy amerykańskich licealistów, którzy wyruszają do Włoch śladami Carla. Jest jednak jeden warunek — na czas pielgrzymki muszą zostawić telefony komórkowe w domu. To doświadczenie całkowicie zmienia ich sposób patrzenia na życie, relacje i duchowość.

Twórcy filmu pokazują współczesny świat młodych ludzi zanurzonych w mediach społecznościowych i cyfrowej rzeczywistości. Dokument porusza temat uzależnienia od smartfonów, samotności oraz zagubienia młodego pokolenia. – „Młodzi, którzy dotąd żyli zanurzeni w świecie wirtualnym, nagle odkrywają potęgę milczenia, piękno Eucharystii i radość z życia w prawdzie” – zauważa ks. Mateusz Szerszeń CSMA.

Produkcja nie unika również trudnych tematów związanych z wpływem technologii na psychikę młodzieży. Jednocześnie pokazuje, że internet i nowe media mogą stać się narzędziem dobra, jeśli człowiek potrafi korzystać z nich świadomie.

Film „Carlo Acutis. Plan na życie” obejrzało już ponad 50 tysięcy osób w Polsce. W produkcji występują rodzice Carla, jego przyjaciele oraz osoby, które dzięki jego świadectwu przeżyły duchową przemianę. Według ks. Mateusza Szerszenia CSMA siłą filmu jest autentyczność i aktualność przesłania. – „To opowieść o świetle, które nie gaśnie, o technologii w służbie Ewangelii, o sile modlitwy i potędze Eucharystii” – podkreśla duchowny.

Rezerwacje i informacje również: 696 061 080 (najlepiej SMS)

Organizatorzy spodziewają się kompletu widzów i podkreślają, że będzie to największy pokaz filmu o Carlo Acutisie w Polsce.