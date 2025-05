Nieprawidłowości podczas wyborów? Uruchomiono infolinie

ROW utworzył infografikę informującą o specjalnej infolinii.

Widzisz nieprawidłowości? Dzwoń

"Jeśli zauważysz nieprawidłowości podczas głosowania w wyborach prezydenckich — nie milcz! Reaguj!" – podkreśla Ewa Stankiewicz-Jørgensen, reprezentująca inicjatywę.

"Zgłoś incydent, problem lub podejrzenie do Ruchu Ochrony Wyborów. Numery telefonów podane poniżej!" – czytamy w jej wpisie, opublikowanym na portalu X. "Nie pozwólmy, by ktokolwiek odebrał nam prawo do sprawiedliwego wyboru!" – dodaje dziennikarka.

Infolinie są czynne od godz. 9. Można dzwonić na następujące numery telefonu: 696 716 247, 571 354 264, 503 690 701, 571 354 306, 501 318 368, 571 354 321, 571 354 328. Na tym nie koniec. Od godz. 14 dostępna jest infolinia pod numerem 885 546 825.

Ruch Ochrony Wyborów planuje szeroko zakrojone działania.

"Planowane jest, aby w każdej z około 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych w Polsce obecni byli mężowie zaufania oraz członkowie komisji związani z ruchem, którzy będą nadzorować przebieg głosowania i liczenie głosów. Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym nieprawidłowościom wyborczym i wzmocnienie zaufania obywateli do procesu demokratycznego. Ruch Ochrony Wyborów współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi, które wcześniej angażowały się w monitorowanie wyborów, tworząc szeroką koalicję na rzecz uczciwości wyborczej" – czytamy na stronie internetowej ROW.

Cisza wyborcza w Polsce

W Polsce trwa cisza wyborcza, która oznacza zakaz agitowania na rzecz konkretnych kandydatów. Nie wolno wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami. Za złamanie zakazu grozi grzywna od 50 zł do 5 tys. zł. Agitacja jest zabroniona także w internecie oraz w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje. Nie wolno m.in. eksponować napisów i znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Za publikację w czasie ciszy wyborczej sondaży grozi kara od 500 tys. do 1 mln zł. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Cisza wyborcza – zarówno przez pierwszą, jak i drugą turą wyborów – obowiązuje na terenie całego kraju.

