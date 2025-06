Myrcha: Popełniłem głupkowaty błąd

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w czasie ciszy wyborczej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich opublikował w mediach społecznościowych wpis zachęcający do oddania głosu na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

Wiceminister sprawiedliwości złamał ciszę wyborczą

Załączył nawet jego zdjęcie. Na wpis Myrchy szybko zareagowali internauci, którzy w licznych komentarzach zarzucali wiceministrowi łamanie ciszy wyborczej.

Ostatecznie po ok. trzech godzinach polityk skasował swój wpis. "Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik, pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam" – napisał wówczas.

"Popełniłem głupkowaty błąd"

O sprawę wiceminister został zapytany w piątek na antenie RMF FM. Z tego, co wiem, zostały złożone zawiadomienia. Prokuratura według właściwości przekazała to do policji i na razie czekam na dalszy bieg – powiedział. Złamanie ciszy wyborczej Myrcha określił jako "głupkowaty błąd". – Nie upewniłem się przed ciszą wyborczą, że wszystkie treści się załadowały i, jak się okazało, gdzieś tam z samego rana się pojawiły w sieci – tłumaczył się polityk.

Jak podkreślił, przeprosił za swój czyn, bo naprawdę nie powinien się on wydarzyć. Kończąc, podkreślił że jak tylko zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, jest gotowy do współpracy i ewentualnego poniesienia kary.

Arkadiusz Myrcha nie był jedynym politykiem, który złamał ciszę wyborczą. To samo zrobił poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Polityk naruszył ciszę wyborczą, agitując w na platformie X, że należy głosować na jednego z kandydatów i publikując zdjęcie z tą osobą.

