Czarzasty o "polowaniu" na Ukraińców w Polsce. Padły ciężkie oskarżenia

Czarzasty mówił na konferencji prasowej w środę (15 lipca) o atakach i pobiciach osób z Ukrainy w Polsce, przywołując kilka przykładów z ostatnich miesięcy.

W Sejmie wyświetlono także nagranie pokazujące głośny incydent z Bielska-Białej, gdzie w autobusie miejskim mężczyzna zaatakował słownie dwie dziewczynki z Ukrainy. W wulgarnych słowach komentował ich pochodzenie i narodowość.

Ataki na Ukraińców w Polsce. Czarzasty: Trwa polowanie

– Zacząłem od tego dlatego, że chcę, żeby w Sejmie te sprawy wybrzmiały w sposób jednoznaczny. Polowanie na Ukraińca trwa. Potępiam tu, w polskim Sejmie zachowania antyukraińskie. Ta nienawiść ma twarz Brauna, Nawrockiego, Mateckiego, Czarnka, Berkowicza, Kowalskiego, Mentzena i Bosaka – wyliczał Czarzasty.

– Byłem w domu pobitego, z pękniętą czaszką Artioma. Przyjąłem jego rodzinę w Sejmie. Wobec innych narodów trzeba być człowiekiem, a nie polityczną hieną. Najpierw jest złe słowo, potem pobicia, potem nóż i śmierć. Chcę, żeby to w Sejmie wybrzmiało – oświadczył.

Uchwała PiS ws. sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w UE

Pytany później przez dziennikarzy, czy poprze uchwałę autorstwa PiS w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w UE w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej, Czarzasty odparł, że uchwała została skierowana do sejmowej komisji spraw zagranicznych i "zobaczymy, co się w tej komisji stanie". – Jak będzie meritum, będziemy się do tego odnosili. Jeżeli chodzi o mnie, to bym nie poparł – oświadczył.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas obchodów 83. rocznicy rzezi wołyńskiej, że "Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem, nie może wejść z banderyzmem i my zrobimy wszystko, żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa".

W czerwcu, po tym jak prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA", Zełenski ogłosił budowę Panteonu Narodowego, w którym mają się znaleźć m.in. ukraińscy nacjonaliści odpowiedzialni za zbrodnię wołyńską.