83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Zełenski zabrał głos

"Każdego roku tego dnia Polska i Ukraina czczą pamięć ludzi – cywilów – którzy zostali zabici na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dziś przedstawiciele państwa ukraińskiego uczestniczyli we wspólnych nabożeństwach z przedstawicielami państwa polskiego – zarówno tutaj, na Ukrainie, jak i w Polsce" – napisał Zełenski w sobotę (11 lipca) w serwisie X.

Dodał, że Ukraina "uczciwie dąży do ustalenia faktów dotyczących wszystkich, którzy zginęli w tamtych latach". Jak zaznaczył, trwają poszukiwania w miejscach dawnych wsi i pochówków, a proces ten będzie przyspieszany.

Zełenski zapowiada kolejne ekshumacje na Wołyniu

Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek (13 lipca) rozpoczną się prace ekshumacyjne we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. "Potrzebujemy całej prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar" – oświadczył.

Zaznaczył jednocześnie, że Polska i Ukraina stoją obecnie wobec wspólnego zagrożenia, którym jest Rosja. "Kiedy mówimy o przeszłości, nie możemy pozwolić, by podważała ona przyszłość naszych narodów – przyszłość Ukrainy, Polski i całej Europy" – zakończył.

Nawrocki: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, chodzi o banderowską ideologię

Prezydent Karol Nawrocki złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w sobotę podczas obchodów 83. rocznicy tych wydarzeń w Radrużu na Podkarpaciu.

– My dziś nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię, tych którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono–czarne barwy w XXI wieku – mówił.

Podkreślił, że "na to po prostu nie można się zgodzić, bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy jest zachętą do kolejnego ludobójstwa".





Tusk: W Warszawie powstanie Mur Pamięci

Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości, jest prawda – stwierdził premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej.

Szef rządu zapowiedział, że w Warszawie stanie Mur Pamięci "z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary".

83. rocznica zbrodni wołyńskiej. W tle kryzys w stosunkach Polska-Ukraina

Uroczystości upamiętniające ludobójstwo na Wołyniu odbyły się w cieniu ostrych napięć w stosunkach Polska-Ukraina, które zaostrzyły się po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA".

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego, który przyznał mu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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