Historyczny przełom ws. rzezi wołyńskiej. Zidentyfikowano pierwsze ofiary

Jak podkreśla PR, to pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów.

"Są to Polacy – dorośli i dzieci – zgładzeni przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii w lutym 1945 r. w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim. W sumie zginęło wtedy około 80 osób" – czytamy.

Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób.

Prawdopodobnie pod koniec sierpnia Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci w Puźnikach.

Noty identyfikacyjne zostaną przekazane krewnym ośmiu zidentyfikowanych ofiar w poniedziałek (13 lipca) podczas uroczystości w Ministerstwie Kultury.

83. rocznica zbrodni wołyńskiej

Według IPN, zbrodnia wołyńska to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Czas trwania zbrodni wołyńskiej to lata 1943-1945. Sprawcy rzezi – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) – we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej".

Punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej stanowiła tzw. krwawa niedziela, 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA zaatakowały niemal 100 polskich miejscowości.

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2016 r.

Ilu Polaków zamordowały oddziały OUN i UPA?

Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków i w odwecie 2-3 tys. Ukraińców.

Prokuratorzy pionu śledczego IPN prowadzą obecnie 32 śledztwa w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich. Są one kwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa.

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