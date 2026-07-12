Mit odbudowy Ukrainy
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  • Wojciech GolonkaAutor:Wojciech Golonka

Mit odbudowy Ukrainy

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Polski Donald Tusk
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Polski Donald Tusk Źródło: X / Kancelaria Premiera
Pewnego dnia wojna się zakończy, a wówczas wdrożenie swego rodzaju planu Marshalla na rzecz Ukrainy stanie się faktem. Już dziś kluczowe może być pytanie: Jak zabezpieczyć inwestycje wobec tajemnicy poliszynela w postaci korupcji głęboko przenikającej ukraińskie życie polityczno-urzędnicze?

Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbyła się pod koniec czerwca br. w Gdańsku, została poprzedzona mocnymi napięciami na linii Warszawa – Kijów w związku z odebraniem prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, a sam jej przebieg został szybko zagłuszony kolejnymi spięciami, tym razem wewnątrzkrajowymi, w związku z informacjami o cichym przekazaniu przez Polskę, bez zgody Sejmu, kluczowych zasobów obrony przeciwlotniczej Ukrainie. Ponad szumem medialnym, który realnie pomniejsza znaczenie tej konferencji, zasadnicze znaczenie ma fakt, że prezydent Zełenski mógł ostentacyjnie zbojkotować jej udział, w reakcji na decyzję prezydenta RP, co rodzi pytanie, czy tego typu wydarzenia są rzeczywiście kluczowe i dalekosiężnie konstruktywne czy przede wszystkim doraźne i PR-owskie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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