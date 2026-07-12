"Menadżer z doświadczeniem". Media wskazują nowego premiera Ukrainy

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko. Swoją decyzję argumentował "zmianą strategii politycznej". Dodał, że na Ukrainie konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa. Jednocześnie Zełenski poinformował, że Julia Swyrydenko obejmie "ważny kierunek współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy".

To nowy premier Ukrainy? Kieruje ważnym koncernem

Portal Defence24 podaje, że nowym premierem Ukraniny ma zostać Serhij Korecki. To dyrektor generalny ukraińskiego Naftogazu, przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego, z którym współpracuje PKN Orlen.

"Jego kandydatura ma zostać wkrótce oficjalnie przedstawiona Radzie Najwyższej Ukrainy, która zgodnie z konstytucją podejmuje ostateczną decyzję w sprawie powołania szefa rządu" – czytamy.

Portal opisuje, że "Korecki jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym i jedną z kluczowych postaci ukraińskiej gospodarki w okresie pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Jako szef Naftogazu odpowiadał za funkcjonowanie jednej z najważniejszych spółek strategicznych Ukrainy, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Pod jego kierownictwem Naftogaz rozwijał działania związane z dywersyfikacją dostaw gazu, zwiększaniem odporności systemu energetycznego oraz wzmacnianiem współpracy z zagranicznymi partnerami. Doświadczenie zdobyte w zarządzaniu sektorem energii ma mieć szczególne znaczenie w okresie wojny oraz planowanej odbudowy Ukrainy".

Dodatkowo posiada on szerokie kontakty międzynarodowe i dobre relacje z europejskimi partnerami gospodarczymi oraz instytucjami zaangażowanymi we wsparcie Ukrainy.

Dobre relacje z Polską

Nowy, potencjalny szef ukraińskiego rządu, ma mieć dobre relacje z Polską, które wypracował poprzez współpracę Naftogazu z Orlenem. Defence24 przypomina, że niedawno Naftogaz oraz Orlen podpisały dwa porozumienia o współpracy, które wyznaczają ramy dalszych działań obu spółek w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz transformacji sektora energii.

"Powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy byłoby wyborem opartym na doświadczeniu, kompetencjach zarządczych oraz znajomości najważniejszych wyzwań stojących przed państwem. W czasie wojny Ukraina potrzebuje nie tylko sprawnego przywództwa politycznego, ale także osób zdolnych do efektywnego zarządzania strategicznymi sektorami gospodarki. Korecki, kierując Naftogazem in jednym z najtrudniejszych okresów w historii kraju, udowodnił, że potrafi podejmować decyzje w warunkach presji i niepewności. (...) Istotnym atutem tej kandydatury są również jego relacje zagraniczne, szczególnie z partnerami europejskimi, w tym z Polską. Współpraca Naftogazu z Orlenem pokazuje, że Korecki potrafi rozwijać projekty wzmacniające nie tylko ukraińską gospodarkę, ale także bezpieczeństwo całego regionu. Jego nominacja mogłaby więc oznaczać większe wykorzystanie potencjału współpracy z sojusznikami oraz połączenie doświadczenia menedżerskiego z potrzebami ukraińskiej polityki państwowej" – czytamy.