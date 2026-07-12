Polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Zełenski ogłasza

Jak zaznaczył Zełenski na portalu X, "Ukraina zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na szczeblu przywódców i czego oczekuje naród ukraiński. Do najważniejszych z tych obszarów należą Stany Zjednoczone i nasze umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot" – czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy.

"Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym w Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów" – napisał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował Julii Swyrydenko za – jak to określił – stabilne i skuteczne kierowanie rządem, a także za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy. "Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem" – poinformował Zełenski.

Zełenski żegna amerykańskiego senatora

Tego samego dnia Wołodymyr Zełenski odniósł się do nagłej śmierci amerykańskiego senatora Lindseya Grahama.

Jego przekazało biuro Grahama, senator zmarł w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie w wieku 71 lat. Jeszcze w piątek kongresmen składał kolejną wizytę w Kijowie, gdzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim.

Ukraiński przywódca skomentował tragiczne doniesienia na komunikatorze Telegram. "Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci senatora USA Lindseya Grahama. Lindsey był prawdziwym obrońcą wolności i wartości, które czynią nasz świat bezpieczniejszym. W czasie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę i był z naszym narodem wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Pozostawaliśmy w stałym kontakcie, którego będzie mi bardzo brakować. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia spotkaliśmy się dwukrotnie" – napisał Zełenski.

Jak podkreślił prezydent Ukrainy, w ostatnich tygodniach Graham pracował nad "ważnymi inicjatywami, które mogły przybliżyć pokój, w szczególności nad zaostrzeniem sankcji wobec Rosji".

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