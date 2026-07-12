"Sowiecki, bezczelny styl". Polityk o Zełenskim

Ukraiński przywódca oświadczył, że Ukraina i Polska wspólnie oddają hołd cywilnym ofiarom zbrodni wołyńskiej oraz dążą do ustalenia pełnej prawdy o wydarzeniach z okresu II wojny światowej.

"Każdego roku tego dnia Polska i Ukraina czczą pamięć ludzi – cywilów – którzy zostali zabici na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dziś przedstawiciele państwa ukraińskiego uczestniczyli we wspólnych nabożeństwach z przedstawicielami państwa polskiego – zarówno tutaj, na Ukrainie, jak i w Polsce" – napisał Zełenski w sobotę (11 lipca) w serwisie X.

Dodał, że Ukraina "uczciwie dąży do ustalenia faktów dotyczących wszystkich, którzy zginęli w tamtych latach".

Fogiel: Oświadczenie Zełenskiego jest dalece niewystarczające

Do słów Wołodymyra Zełenskiego odnieśli się w niedzielę politycy goszczący w studiu Polsat News.

– Oświadczenie jest dalece niewystarczające, żeby nie powiedzieć, że żenujące – powiedział Radosław Fogiel. – Jest tylko mowa o jakichś poległych, jakichś pomordowanych. Nie ma mowy o tym, kto był ofiarą, kto był sprawcą – dodał.

Jak stwierdził poseł PiS: "Ukraina eskaluje i jednocześnie ostrzega Polskę przed eskalacją". – To niestety taki sowiecki, bezczelny styl uprawiania dyplomacji, któremu trzeba twardo się sprzeciwiać – ocenił Fogiel.

"Potrzeba współpracy prezydenta z rządem"

Z kolei doradca Prezydenta RP Alvin Gajadhur podkreślił, że eskalacja zaczęła się od decyzji władz w Kijowie. – Cały kryzys wywołał prezydent Zełenski. Wydaje się, że to była przemyślana decyzja, że nazwał jednostkę wojskową imieniem "Bohaterów UPA" – powiedział.

Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy zaapelował natomiast o porozumienie rządzących i opozycji w sprawach dyplomatycznych. – Potrzeba współpracy prezydenta z ministrem spraw zagranicznych, rządem. To jest dzisiaj kluczowa sprawa – zaznaczył.

Polityk zaapelował, "żebyśmy się w tym zakresie opamiętali, bo później dochodzi do sytuacji, że ktoś nam będzie mówił jaką ustawę mamy przyjmować". Odniósł się w ten sposób do krytyki Ukrainy wobec prezydenckiego projektu o zakazie propagowania ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Ukraiński MSZ oświadczył w lipcu, że ustawa będzie "jednostronną eskalacją".

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