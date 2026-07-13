Nagła śmierć senatora USA. Kolejny trafił do szpitala

84-letni McConnell przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym i przechodzi fizjoterapię. W wydanym oświadczeniu zapewnił, że nie doznał zawału serca, udaru ani poważnych obrażeń w wyniku upadku.

Wyjaśnił, że przyczyną hospitalizacji było krótkotrwałe omdlenie, po którym lekarze rozpoznali łagodne zapalenie płuc. Dodał, że pozostaje w kontakcie ze swoim zespołem i nadal wykonuje obowiązki senatorskie w możliwym zakresie.

Senator USA zmarł po powrocie z Ukrainy

Nieobecność McConnella oraz nagła śmierć senatora Lindseya Grahama komplikują sytuację republikanów w Senacie, gdzie większość partii uległa zmniejszeniu.

Graham zmarł w sobotę (11 lipca) w wieku 71 lat na skutek rozwarstwienia aorty, kilka godzin po powrocie z wizyty na Ukrainie. Był jednym z najaktywniejszych orędowników utrzymania amerykańskiego wsparcia dla Kijowa oraz współautorem projektów sankcji wobec Rosji.

Choć hospitalizacja McConnella nastąpiła wkrótce po śmierci Grahama, to nie ma żadnych informacji wskazujących na związek między tymi zdarzeniami.

Trump: Graham dzwonił do mnie przed śmiercią, był tylko zmęczony

Prezydent USA Donald Trump ujawnił, że rozmawiał z Grahamem telefonicznie zaledwie kilka godzin przed śmiercią. – Był zmęczony podróżą (na Ukrainę – red.), ale czuł się dobrze – powiedział.

Biuro senatora przekazało, że przyczyną śmierci była "krótka i nagła choroba".

McConnell, który w dzieciństwie przeżył polio, zmagał się w ostatnich latach z szeregiem problemów zdrowotnych, w tym z licznymi upadkami. W marcu 2023 r. doznał wstrząsu mózgu i złamania żeber.

Graham zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów, niższej izby Kongresu USA.

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