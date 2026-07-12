Nie żyje senator Lindsey Graham. Dwa dni temu jeszcze był w Kijowie

"Wieczorem w sobotę, 11 lipca, w wyniku krótkiej i nagłej choroby zmarł senator Stanów Zjednoczonych Lindsey Graham. Rodzina senatora Grahama jest wdzięczna za modlitwy w tym trudnym czasie i prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle ciężkim okresie" – poinformowano w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez biuro zmarłego senatora.

Graham był jednym z największych zwolenników pomocy dla Ukrainy oraz nakładania sankcji na Rosję. Jeszcze w piątek senator przebywał w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim

Na śmierć senatora szybko zareagował prezydent USA Donald Trump. "Senator Lindsey Graham, jedna z najwspanialszych osób i senatorów, jakich kiedykolwiek znałem, nie żyje! Zawsze był bardzo pracowity i był prawdziwym amerykańskim patriotą. Będziemy bardzo za nim tęsknić!!!" – napisał amerykański przywódca.

Kim był Lindsey Graham

Lindsey Graham był amerykańskim politykiem Partii Republikańskiej, od 2003 roku senatorem reprezentującym stan Karolina Południowa. Wcześniej, w latach 1995–2003, zasiadał w Izbie Reprezentantów USA.

Należał do najbardziej rozpoznawalnych republikańskich senatorów i przez lata odgrywał istotną rolę w debacie na temat polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Opowiadał się za zdecydowaną postawą USA na arenie międzynarodowej. Był zwolennikiem szerokiego wsparcia dla Ukrainy oraz zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Krytykował również władze Iranu i popierał możliwość użycia siły militarnej wobec tego państwa.

W ostatnich latach był jednym z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa w Senacie. Choć początkowo krytycznie oceniał przyszłego prezydenta, z czasem stał się jednym z jego najbardziej lojalnych współpracowników, wspierając konserwatywny program Partii Republikańskiej oraz najważniejsze inicjatywy administracji Trumpa.

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