Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Rząd rozwiązany

Według źródeł cytowanych przez stację Al-Arabijja i agencję prasową Reuters, decyzja ma być elementem działań związanych z wdrażaniem wspieranego przez USA planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Kompetencje administracyjne miałby przejąć Narodowy Komitet ds. Zarządzania Gazą (NCAG), złożony z palestyńskich technokratów.

Hamas sprawuje władzę w Strefie Gazy od 2007 r., kiedy po konflikcie z Fatahem przejął kontrolę nad palestyńskim terytorium.

Koniec rządu Hamasu w Strefie Gazy

Według mediów, rozwiązanie dotychczasowego organu zarządzającego ma umożliwić utworzenie nowej administracji cywilnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie usług publicznych i odbudowę zniszczonej wojną enklawy.

Reuters podał, że mimo deklarowanego przekazania administracji Hamas nadal zamierza zachować wpływy w sferze bezpieczeństwa na części terytorium Gazy.

Izrael nie odniósł się dotąd oficjalnie do doniesień o rozwiązaniu struktur rządowych Hamasu. Publiczna stacja radiowa KAN zacytowała anonimowego urzędnika, który nazwał tę decyzję "oszustwem bez żadnego praktycznego znaczenia", ponieważ – jego zdaniem – członkowie Hamasu pozostali na swoich stanowiskach.

Atak Hamasu i odwet Izraela. Straszna wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy, która wybuchła w październiku 2023 r., w odwecie za atak Hamasu na Izrael, kosztowała życie ponad 73 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia zrównała okupowane terytoria z ziemią, niszcząc ok. 90 proc. infrastruktury.

We wrześniu 2025 r. prezydent USA Donald Trump ogłosił 20-punktowy plan mający na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy. Zakłada on m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie przez niego władzy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy.

Zamiast stopniowego wycofywania wojsk, jak przewiduje plan Trumpa, Izrael rozszerzył swoją kontrolę nad Strefą Gazy, a jedynie jedna trzecia ciężarówek z pomocą humanitarną, które zobowiązał się wpuścić do enklawy każdego dnia, finalnie dociera do Palestyńczyków.

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