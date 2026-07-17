Zmiany w ETS. Ministerstwo reaguje na propozycję KE

"To pierwszy, ale milowy krok w kierunku łagodzenia systemu ETS. Po raz pierwszy Komisja Europejska potrafiła zrobić krok wstecz i zaproponować rewizję, która łagodzi wpływ systemu ETS na kraje członkowskie i unijną gospodarkę. Istotne są też dodatkowe środki na dekarbonizację – przedłużenie funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego i nowy fundusz wsparcia inwestycji w obszar przemysłu, gdzie dekarbonizacja jest szczególnie trudna – ETS Investments Booster" – powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Zwróciła też uwagę na spowolnienie tempa redukcji emisji CO2 i przesunięcie roku końcowego o 10 lat, z 2039 na 2049 rok.

Resort: To ogromny sukces polskiej dyplomacji

W ocenie MKiŚ, w propozycji KE znalazło się wiele elementów polskiego stanowiska negocjacyjnego.

"Oceniamy to jako istotny krok milowy i ogromny sukces polskiej dyplomacji. Przyjmujemy to rozwiązanie z satysfakcją, ale będziemy walczyć o więcej" – dodała Hennig-Kloska.

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta przekonywał, że strona polska, zamiast głosować przeciw, pracuje nad tym, żeby ta propozycja była dla nas dobra.

"Będziemy zabiegać o dalsze powiększenie elementów polityki solidarnościowej, czyli Funduszu Modernizacyjnego i ETS Investment Booster. Będziemy także dalej walczyć o to, żeby system ETS 2 był dobrowolny lub całkiem zniknął z dyrektywy" – zadeklarował Bolesta.

O co będzie walczyć Polska?

Hennig-Kloska zapowiedziała także, że Polska będzie walczyć o dalsze spowolnienie zakładanego stopnia redukcji emisji, a także stoi na stanowisku, że bezpłatne certyfikaty dla przemysłu powinny być nadal przyznawane bez dodatkowych warunków związanych z zobowiązaniem do dekarbonizacji.

Komisja Europejska zaprezentowała dziś pakiet zmian w ETS, o które postulowała Polska. Dalsze prace nad propozycją KE będą toczyć się w formacie Rady Unii Europejskiej i następnie Parlamentu Europejskiego. KE ma nadzieję, że nowa regulacja wejdzie w życie w 2028 roku, co w ocenie MKiŚ jest założeniem ambitnym.

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