Prezydent Nawrocki zaprasza młodych do Juraty. Specjalne wydarzenie

29 i 30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie odbędzie się wydarzenie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego przygotowane z myślą o młodych. Głowa państwa spotka się z młodzieżą zarówno w celach rekreacyjnych, ale również, by porozmawiać i wysłuchać, co ma do powiedzenia w sprawach politycznych i szerzej dotyczących losów kraju.

Prezydent zaprasza młodzież do Juraty

Karol Nawrocki zaprosił zainteresowanych do rejestracji i przyjazdu do jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych nadmorskich kurortów w Polsce.

– To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chce wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami – powiedział prezydent na krótkim nagraniu opublikowanym w social mediach, zachęcającym do udziału w przedsięwzięciu.

Wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku 18–26 lat. W sobotę rozpoczęła się rejestracja. Zgłoszenia młodzi ludzie mogą wysyłać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej prezydent.pl.

Perła Półwyspu Helskiego

Przypomnijmy, że Jurata leży na Półwyspie Helskim, między Zatoką Pucką a Morzem Bałtyckim. Miejscowość jest znana przede wszystkim z pięknych, piaszczystych plaż, malowniczych krajobrazów oraz spokojnej atmosfery sprzyjającej wypoczynkowi. Jest chętnie odwiedzana przez turystów, którzy mogą korzystać z licznych atrakcji, takich jak sporty wodne, ścieżki rowerowe, siatkówka czy spacery po molo. Jurata to także miejsce o bogatej historii i wyjątkowym klimacie, które od lat przyciąga zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form relaksu.

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