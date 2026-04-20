Szokujące słowa ambasadora Ukrainy. Ostra reakcja Zajączkowskiej-Hernik

Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, w programie Wirtualnej Polski został zapytany o ocenę Romana Szuchewycza, dowódcy UPA i Stepana Bandery. Podkreślił, że nie uważa ich za "zbrodniarzy".

– Dyskutujmy o tym na poważnie, a nie tak ideologicznie, jak to w Polsce wymyślono, bo stworzono obraz złego jednego i drugiego, czy całego UPA, że to było przeciwko Polakom stworzone i że teraz idzie banderyzacja Ukrainy. To jest nieprawda – powiedział Wasyl Bodnar.

Szokujące słowa ambasadora Ukrainy. Zajączkowska-Hernik: Haniebne

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, oceniła we wpisie na platformie X, że to "haniebne".

"Ambasador Ukrainy w Polsce oznajmił, że NIE uważa za zbrodniarza Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego za ludobójstwo na Polakach na Wołyniu. Wcześniej ambasador Bodnar groził nam odwetem, jeśli wprowadzimy ustawę penalizującą banderyzm, a hasło »Wołyń, pamiętamy« uznał za... prowokację" – przypomniała.

Oceniła, że Wasyl Bodnar "szerzy kłamstwo wołyńskie i propaguje banderowską narrację".

"Reakcja polskiego MSZ? Żałosna cisza"

"Reakcja polskiego MSZ? Żałosna cisza. Nie ma noty protestacyjnej, nie ma wezwania ambasadora, nie ma nic. Brak stanowczego sprzeciwu ze strony naszych władz pokazuje jak nisko upadliśmy" – zauważyła Ewa Zajączkowska-Hernik.

Zdaniem europoseł Konfederacji "w normalnym państwie rządzonym przez ludzi dbających o interesy i godność własnego narodu za wybielanie takiego zbrodniarza i relatywizowanie ludobójstwa reakcja byłaby miażdżąca".

"Szczególnie, że to nie są pierwsze tego typu skandaliczne wypowiedzi Bodnara. Myślę, że w odpowiedzi powinniśmy teraz w trybie pilnym uchwalić projekt ustawy zakazujący propagowania banderyzmu w Polsce i wysłać go ze specjalną dedykacją do ukraińskiej ambasady" – dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik oceniła, że "banderyzm musi być wreszcie zrównany w Polsce z innymi zbrodniczymi ideologiami, jak nazizm i komunizm". "Nie może być w Polsce miejsca na zakłamywanie historii i szerzenie antypolskiej propagandy. Albo zaczniemy się szanować, albo nikt nas nie będzie szanował. Dość plucia na polskie ofiary ludobójstwa!" – napisała.

